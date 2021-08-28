Поиски продолжаются сегодня
Вчера, 27 августа, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы проводили поисковые работы по обнаружению ранее утонувших людей. Идут поиски девяти утонувших, сообщили «Байкал-Daily» в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Так, вчера спасатели обследовали акватории и прибрежные территории рек Уда и Селенга – от Селенгинского моста до села Ошурково. Другая группа спасателей работала на реке Оке в Окинском районе. Было обследовано 20 км акватории реки.
Поиски результата не дали и будут продолжены сегодня.
В Бурятии ищут тела девятерых утонувших человек
Происшествия, Фото:
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