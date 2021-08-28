В Бурятии ищут тела девятерых утонувших человек

Поиски продолжаются сегодня



Вчера, 27 августа, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы проводили поисковые работы по обнаружению ранее утонувших людей. Идут поиски девяти утонувших, сообщили «Байкал-Daily» в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Так, вчера спасатели обследовали акватории и прибрежные территории рек Уда и Селенга – от Селенгинского моста до села Ошурково. Другая группа спасателей работала на реке Оке в Окинском районе. Было обследовано 20 км акватории реки.



Поиски результата не дали и будут продолжены сегодня.





