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В Улан-Удэ микрорайон Аршан оставался без света

В Улан-Удэ микрорайон Аршан оставался без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причиной стала неисправность кабельной линии

В пятницу, 27 августа, произошло аварийное отключение электроэнергии в частном секторе микрорайона Аршан в Улан-Удэ. Причиной этого стала неисправность кабельной линии, сообщили оперативные службы города.

В 15:58 часов под отключение попали потребители жители улиц Ленинградская, Подлесная, Кольцевая, Лобачевского, Шевченко, Короленко, Лермонтова, Ковалевской, Вакарина.

Подключение проводилось поэтапно. В 18:47 энергетики отсекли аварийный участок. Электроэнергия была восстановлена потребителям шести улиц.

Этой ночью в 3:10 электроэнергию восстановили оставшимся жителям улиц Кольцевая, Лермонтова и Вакарина.

Также сегодня поздней ночью – в 4:15 – из-за неисправности кабельной линии произошло ещё одно аварийное отключение. Без электричества остались жители улиц Добролюбова, Ю. Коммунара, Гагарина, Клыпина, Пушкина, Жуковского, а также детский сад № 233 ОАО «РЖД» и ЦТП ул. Пушкина. На данным на утро, продолжались работы по восстановлению электричества.

отключение света

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