Причиной стала неисправность кабельной линии
В пятницу, 27 августа, произошло аварийное отключение электроэнергии в частном секторе микрорайона Аршан в Улан-Удэ. Причиной этого стала неисправность кабельной линии, сообщили оперативные службы города.
В 15:58 часов под отключение попали потребители жители улиц Ленинградская, Подлесная, Кольцевая, Лобачевского, Шевченко, Короленко, Лермонтова, Ковалевской, Вакарина.
Подключение проводилось поэтапно. В 18:47 энергетики отсекли аварийный участок. Электроэнергия была восстановлена потребителям шести улиц.
Этой ночью в 3:10 электроэнергию восстановили оставшимся жителям улиц Кольцевая, Лермонтова и Вакарина.
Также сегодня поздней ночью – в 4:15 – из-за неисправности кабельной линии произошло ещё одно аварийное отключение. Без электричества остались жители улиц Добролюбова, Ю. Коммунара, Гагарина, Клыпина, Пушкина, Жуковского, а также детский сад № 233 ОАО «РЖД» и ЦТП ул. Пушкина. На данным на утро, продолжались работы по восстановлению электричества.
В Улан-Удэ микрорайон Аршан оставался без света
Происшествия, Фото:
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