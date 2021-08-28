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В Улан-Удэ порвали кабель и оставили без электричества дом

В Улан-Удэ порвали кабель и оставили без электричества дом
Происшествия,  Фото:pexels.com
Кто стал виновником отключения света, неизвестно

В пятницу, 27 августа, в Улан-Удэ без электричества остался многоквартирный дом на ПВЗ.

В 20:50 при проведении земляных работ неизвестные порвали кабель. Из-за этого аварийно отключилась электроэнергия в доме на улице Октябрьская, 33.

Аварию энергетики устранили в 23:45 часов.

- Время отключения составило 2 часа 55 минут, - сообщают оперативные службы города. 
отключение света

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