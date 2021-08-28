В Улан-Удэ порвали кабель и оставили без электричества дом

Кто стал виновником отключения света, неизвестно



В пятницу, 27 августа, в Улан-Удэ без электричества остался многоквартирный дом на ПВЗ.



В 20:50 при проведении земляных работ неизвестные порвали кабель. Из-за этого аварийно отключилась электроэнергия в доме на улице Октябрьская, 33.



Аварию энергетики устранили в 23:45 часов.



- Время отключения составило 2 часа 55 минут, - сообщают оперативные службы города.

