Кто стал виновником отключения света, неизвестно
В пятницу, 27 августа, в Улан-Удэ без электричества остался многоквартирный дом на ПВЗ.
В 20:50 при проведении земляных работ неизвестные порвали кабель. Из-за этого аварийно отключилась электроэнергия в доме на улице Октябрьская, 33.
Аварию энергетики устранили в 23:45 часов.
- Время отключения составило 2 часа 55 минут, - сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ порвали кабель и оставили без электричества дом
Происшествия, Фото:
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