Простой составил меньше часа
В пятницу, 27 августа, в Улан-Удэ произошло ДТП, заблокировавшее движение трамваев.
В 17.04 часов на трамвайных путях в районе остановки «улица Ботаническая» столкнулись автомобили «Ниссан» и «Тойота Харриер». Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрутов № 2 с развязки 20А квартал в сторону проспекта Автомобилистов, в одну сторону, сообщают оперативные службы города.
В 17:43 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 39 минут.
В Улан-Удэ ДТП заблокировало движение трамваев
Происшествия, Фото:
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