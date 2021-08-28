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В Улан-Удэ ДТП заблокировало движение трамваев

В Улан-Удэ ДТП заблокировало движение трамваев
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Простой составил меньше часа

В пятницу, 27 августа, в Улан-Удэ произошло ДТП, заблокировавшее движение трамваев.

В 17.04 часов на трамвайных путях в районе остановки «улица Ботаническая» столкнулись автомобили «Ниссан» и «Тойота Харриер». Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрутов № 2 с развязки 20А квартал в сторону проспекта Автомобилистов, в одну сторону, сообщают оперативные службы города.

В 17:43 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 39 минут.

ДТП трамвай

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