В Улан-Удэ ДТП заблокировало движение трамваев

Простой составил меньше часа



В пятницу, 27 августа, в Улан-Удэ произошло ДТП, заблокировавшее движение трамваев.



В 17.04 часов на трамвайных путях в районе остановки «улица Ботаническая» столкнулись автомобили «Ниссан» и «Тойота Харриер». Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрутов № 2 с развязки 20А квартал в сторону проспекта Автомобилистов, в одну сторону, сообщают оперативные службы города.



В 17:43 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 39 минут.



