На реке Иркут ищут пропавшего при сплаве туриста

Другие туристы спаслись







Два происшествия с туристами при сплавах на реках произошли в Иркутской области за неделю. На реке Иркут спасатели ведут работы по поиску пропавшего мужчины, который сплавлялся на лодке по течению.Вечером 22 августа на телефон спасения сообщили, что на реке Иркут, на кордоне 20 км ниже по течению, в районе деревни Быстрая, найдена перевёрнутая лодка. На место происшествия выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда и областной пожарно-спасательной службы. Им удалось найти две лодки. Людей при этом не обнаружили.В течение 23 августа спасатели обследовали акваторию реки на лодке. 24 августа работы были приостановлены до выяснения новых обстоятельств. А на следующий день местный егерь сообщил о том, что потерявшиеся женщина и один из мужчин вышли к нему на базу.Сейчас на реке Иркут и по её берегам спасатели продолжают поиски последнего потерявшегося при сплаве, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.