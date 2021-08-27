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В Чите задержали мотоциклиста, прокатившегося по главной площади

В Чите задержали мотоциклиста, прокатившегося по главной площади
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Нарушителем оказался подросток

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, где двое мотоциклистов проехали по центральной площади Читы.

Личность одного водителя полицейские установили. Им оказался 17-летний житель Читы. На него составлены три административных протокола, в том числе, за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Для рассмотрения материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

- Двигались в город. Была мысль проехать по площади Ленина, что мы и сделали. Надо было всё-таки послушаться родителей, на то они и родители. Я очень сожалею, что так получилось и хотел бы извериться перед всем вами, - сказал в отделе полиции подросток.

Кроме того, решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Принимаются меры к установлению личности второго водителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
мотоциклисты

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