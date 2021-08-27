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В Иркутской области погиб водитель Honda CRV

В Иркутской области погиб водитель Honda CRV
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Иномарка врезалась в остановку и опрокинулась

Вчера, 26 августа, около 17 часов вечера в ДТП погиб 42-летний иркутянин, водитель Honda CRV. Автомобиль врезался в остановку и опрокинулся.

- В результате дорожного происшествия водитель иномарки погиб на месте, до приезда бригады скорой медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.




ДТП смерть

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