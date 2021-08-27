 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 августа

26 августа

Популярное

В Иркутске начался суд над бандой сутенёров

В Иркутске начался суд над бандой сутенёров
Происшествия, 
Сутенёры вовлекали в «бизнес» несовершеннолетних девушек

В Иркутске завершили расследование уголовного дела членов преступного сообщества, занимавшегося организацией занятия проституцией, сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстанут 18 человек. Уголовные дела в отношении ещё троих обвиняемых были направлены в суд ранее в связи с заключением ими досудебного соглашения.

Кроме того, в производстве следователей пока ещё находится дело предполагаемого лидера банды. В 2019 году он скрылся от следствия за пределы России, постоянно менял страну проживания. В январе 2021 года он был задержан в Грузии и лишь в августе экстрадирован в Иркутск.

По версии следствия, в 2015 году житель Иркутска создал структурированную организованную группу, в состав которой вовлёк своих знакомых, друзей и родственников с низкими моральными ценностями, большинство из которых были ранее судимыми. На территории Иркутска и Иркутской области была создана сеть фирм по оказанию интимных услуг. В том числе для работы привлекались несовершеннолетние девушки.

Группу сутенёров раскрыли в 2019 году.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу допрошены более 250 свидетелей, проведены 40 проверок показаний на месте с обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями, 22 обыска, более 60 осмотров местности и мест происшествий, а также иные следственные действия. Проведены судебные медицинские экспертизы, комплексные амбулаторные и стационарные психолого-психиатрические судебные экспертизы. Объём уголовного дела составил 105 томов.

Подсудимые обвиняются по ч.1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями), ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего), п.п. «б, в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, совершенная с применением насилия или с угрозой его применения; с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой), п.п. «г, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное организованной группой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой).
интим-услуги проституция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области погиб водитель Honda CRV
В Иркутской области погиб водитель Honda CRV
Происшествия, 27.08.2021
Иномарка врезалась в остановку и опрокинулась  
В Иркутске начался суд над бандой сутенёров
В Иркутске начался суд над бандой сутенёров
Происшествия, 27.08.2021
Сутенёры вовлекали в «бизнес» несовершеннолетних девушек
В Бурятии полиция обнаружила незаконную точку покупки леса
В Бурятии полиция обнаружила незаконную точку покупки леса
Происшествия, 27.08.2021
Полиция пришла в пункт приёма и отгрузки древесины
В Бурятии сильно пьяный угонщик велосипеда с трудом на нём ехал
В Бурятии сильно пьяный угонщик велосипеда с трудом на нём ехал
Происшествия, 27.08.2021
Вора, укравшего велосипеда, нашли росгвардейцы
В Братске экс-начальника ветстанции осудили за гашиш
В Братске экс-начальника ветстанции осудили за гашиш
Происшествия, 27.08.2021
После инцидента руководителя бюджетного учреждения уволили
Улан-удэнку осудили за «волшебные бобы»
Улан-удэнку осудили за «волшебные бобы»
Происшествия, 27.08.2021
На суде женщина раскаялась в содеянном
В Бурятии сотрудники лесоохраны отправились на выброс дыма
В Бурятии сотрудники лесоохраны отправились на выброс дыма
Происшествия, 27.08.2021
На место отправились 30 сотрудников лесной охраны
В Бурятии мужчина скончался от наездов двух машин
В Бурятии мужчина скончался от наездов двух машин
Происшествия, 27.08.2021
Один из водителей скрылся с места аварии
В Забайкалье утром произошло землетрясение
В Забайкалье утром произошло землетрясение
Происшествия, 27.08.2021
На место выехала оперативная группа
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, 27.08.2021
Мужчина пьяным сел за руль, не имея водительских прав 
В сетях на дне Байкала погибают тысячи рачков
В сетях на дне Байкала погибают тысячи рачков
Происшествия, 26.08.2021
Специалисты составят карту загрязнения Байкала сетями
Чистивший мангал читинец устроил крупный лесной пожар
Чистивший мангал читинец устроил крупный лесной пожар
Происшествия, 26.08.2021
Чистивший мангал читинец устроил крупный лесной пожар

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^