В Иркутске начался суд над бандой сутенёров

Сутенёры вовлекали в «бизнес» несовершеннолетних девушек
В Иркутске завершили расследование уголовного дела членов преступного сообщества, занимавшегося организацией занятия проституцией, сообщает следственное управление СКР по региону.
Перед судом предстанут 18 человек. Уголовные дела в отношении ещё троих обвиняемых были направлены в суд ранее в связи с заключением ими досудебного соглашения.
Кроме того, в производстве следователей пока ещё находится дело предполагаемого лидера банды. В 2019 году он скрылся от следствия за пределы России, постоянно менял страну проживания. В январе 2021 года он был задержан в Грузии и лишь в августе экстрадирован в Иркутск.
По версии следствия, в 2015 году житель Иркутска создал структурированную организованную группу, в состав которой вовлёк своих знакомых, друзей и родственников с низкими моральными ценностями, большинство из которых были ранее судимыми. На территории Иркутска и Иркутской области была создана сеть фирм по оказанию интимных услуг. В том числе для работы привлекались несовершеннолетние девушки.
Группу сутенёров раскрыли в 2019 году.
В ходе предварительного следствия по уголовному делу допрошены более 250 свидетелей, проведены 40 проверок показаний на месте с обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями, 22 обыска, более 60 осмотров местности и мест происшествий, а также иные следственные действия. Проведены судебные медицинские экспертизы, комплексные амбулаторные и стационарные психолого-психиатрические судебные экспертизы. Объём уголовного дела составил 105 томов.
Подсудимые обвиняются по ч.1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями), ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего), п.п. «б, в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, совершенная с применением насилия или с угрозой его применения; с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой), п.п. «г, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное организованной группой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой).
В Иркутске начался суд над бандой сутенёров
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