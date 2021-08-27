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В Братске экс-начальника ветстанции осудили за гашиш

В Братске экс-начальника ветстанции осудили за гашиш
Происшествия,  Фото:из архива
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Бывший начальник ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями животных» признан виновным в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

У мужчины изъяли 62 гр гашиша в ноябре 2020 года на федеральной трассе А – 331 «Вилюй». Руководитель ветстанции ехал в Братск.

Гашиш у него изъяли в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.

Приговор вступил в законную силу.

По требованию прокуратуры Братска служба ветеринарии Иркутской области провела служебную проверку. По её итогам вынесено распоряжение о прекращении трудового договора с начальником ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями животных».
наркотики

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