В Братске экс-начальника ветстанции осудили за гашиш

Происшествия, Фото: из архива

После инцидента руководителя бюджетного учреждения уволили



Бывший начальник ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями животных» признан виновным в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.



У мужчины изъяли 62 гр гашиша в ноябре 2020 года на федеральной трассе А – 331 «Вилюй». Руководитель ветстанции ехал в Братск.



Гашиш у него изъяли в ходе оперативно-розыскных мероприятий.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.



Приговор вступил в законную силу.



По требованию прокуратуры Братска служба ветеринарии Иркутской области провела служебную проверку. По её итогам вынесено распоряжение о прекращении трудового договора с начальником ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями животных».

