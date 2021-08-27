На место отправились 30 сотрудников лесной охраны
Накануне в Бурятии произошёл лесной пожар. Он возник вблизи села Сухая Кабанского района и был оперативно потушен на небольшой площади.
- Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало четыре сотрудника лесной охраны, была задействована одна лесопожарная автоцистерна. Уже через два часа возгорание удалось ликвидировать на площади 0,02 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Кроме этого, поступило сообщение о выбросе дыма на границе Кяхтинского и Бичурского лесничеств. На место отправились 30 сотрудников лесной охраны.
В республике действует особый противопожарный режим. Регулярно проводятся рейды для пресечения нарушения правил пожарной безопасности. С начала пожароопасного сезона выявлено более 3700 нарушений, рассмотрено 2600 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 10,4 млн рублей.
В Бурятии сотрудники лесоохраны отправились на выброс дыма
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