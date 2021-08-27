Авария произошла на повороте
26 августа в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
В 10.50 часов 38-летняя женщина-водитель Toyota Funcargo, следуя со стороны села Куйтун в направлении села Надеино, на повороте опрокинула автомобиль.
- В результате ДТП водитель и 35-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне произошло два наезда на пешеходов. В Улан-Удэ пострадал 10-летний мальчик. В Прибайкальском районе погиб 60-летний мужчина, которого сбили дважды.
В Бурятии в перевернувшейся Toyota пострадали два человека
Происшествия, Фото:
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