На место выехала оперативная группа
27 августа в 6:08 по читинскому времени в 64 километрах от посёлка городского типа Новая Чара Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 4,1.
- В Единую дежурно-диспетчерскую службу Каларского муниципального округа сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало. Пострадавших нет. Звонков от жителей не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Для обследования территории на место направлена оперативная группа Каларской пожарно-спасательной части.
В Забайкалье утром произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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