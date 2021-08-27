В Забайкалье утром произошло землетрясение

На место выехала оперативная группа



27 августа в 6:08 по читинскому времени в 64 километрах от посёлка городского типа Новая Чара Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 4,1.



- В Единую дежурно-диспетчерскую службу Каларского муниципального округа сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало. Пострадавших нет. Звонков от жителей не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Для обследования территории на место направлена оперативная группа Каларской пожарно-спасательной части.

