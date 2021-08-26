Ущерб составил более 700 тысяч рублей
35-летний житель Читы признан виновным в крупном лесном пожаре возле посёлка Молоковка.
6 июня мужчина на территории частного домовладения чистил металлический мангал от тлеющих древесных углей и горячей золы. Их он выбросил на сухую траву и лесную подстилку леса неподалёку от дома.
Из-за этого трава загорелась, а вскоре пламя перекинулось на лес. Огнём уничтожено и повреждено около пяти тысяч кубометров древесины. Ущерб составил 722 тысячи рублей.
Мужчину приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
Вопросы возмещения причинённого ущерба и взыскания затрат на тушение пожара будут рассмотрены судом в ином порядке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Чистивший мангал читинец устроил крупный лесной пожар
Происшествия, Фото:
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