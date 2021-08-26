Чистивший мангал читинец устроил крупный лесной пожар

Ущерб составил более 700 тысяч рублей



35-летний житель Читы признан виновным в крупном лесном пожаре возле посёлка Молоковка.



6 июня мужчина на территории частного домовладения чистил металлический мангал от тлеющих древесных углей и горячей золы. Их он выбросил на сухую траву и лесную подстилку леса неподалёку от дома.



Из-за этого трава загорелась, а вскоре пламя перекинулось на лес. Огнём уничтожено и повреждено около пяти тысяч кубометров древесины. Ущерб составил 722 тысячи рублей.



Мужчину приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.



Вопросы возмещения причинённого ущерба и взыскания затрат на тушение пожара будут рассмотрены судом в ином порядке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

