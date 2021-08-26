 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

Чистивший мангал читинец устроил крупный лесной пожар

Чистивший мангал читинец устроил крупный лесной пожар
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил более 700 тысяч рублей

35-летний житель Читы признан виновным в крупном лесном пожаре возле посёлка Молоковка.

6 июня мужчина на территории частного домовладения чистил металлический мангал от тлеющих древесных углей и горячей золы. Их он выбросил на сухую траву и лесную подстилку леса неподалёку от дома.

Из-за этого трава загорелась, а вскоре пламя перекинулось на лес. Огнём уничтожено и повреждено около пяти тысяч кубометров древесины. Ущерб составил 722 тысячи рублей.

Мужчину приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Вопросы возмещения причинённого ущерба и взыскания затрат на тушение пожара будут рассмотрены судом в ином порядке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В сетях на дне Байкала погибают тысячи рачков
В сетях на дне Байкала погибают тысячи рачков
Происшествия, 26.08.2021
Специалисты составят карту загрязнения Байкала сетями
Чистивший мангал читинец устроил крупный лесной пожар
Чистивший мангал читинец устроил крупный лесной пожар
Происшествия, 26.08.2021
Чистивший мангал читинец устроил крупный лесной пожар
В Бурятии произошло странное убийство
В Бурятии произошло странное убийство
Происшествия, 26.08.2021
Застреливший напарника мужчина утверждает, что его самого чуть не утопили
В Чите парни получали кредиты на несуществующих людей
В Чите парни получали кредиты на несуществующих людей
Происшествия, 26.08.2021
Они предоставляли сотрудникам банка поддельные паспорта
В Улан-Удэ парни набрали полную тележку продуктов и не расплатились
В Улан-Удэ парни набрали полную тележку продуктов и не расплатились
Происшествия, 26.08.2021
Приятели совершили крупную кражу перед тем, как отправиться на шашлыки
В банках Бурятии стали чаще выявлять поддельные банкноты
В банках Бурятии стали чаще выявлять поддельные банкноты
Происшествия, 26.08.2021
Риск получить фальшивку на сдачу вместо настоящих денег есть у каждого
В Ангарске пьяный водитель во время погони врезался в столб
В Ангарске пьяный водитель во время погони врезался в столб
Происшествия, 26.08.2021
Водитель, уходя от преследования, создавал опасные ситуации
Жительница Иркутской области потеряла 900 тысяч, поверив в новую «работу»
Жительница Иркутской области потеряла 900 тысяч, поверив в новую «работу»
Происшествия, 26.08.2021
Женщина была уверена, что участвует в торгах по работе
В Бурятии женщина почти два года ездила с поддельными правами
В Бурятии женщина почти два года ездила с поддельными правами
Происшествия, 26.08.2021
Автоинспекторы остановили её из-за нарушения правил перевозки детей
В центре Улан-Удэ выросла конопля
В центре Улан-Удэ выросла конопля
Происшествия, 26.08.2021
Наркосодержащее растение проросло среди сорняков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^