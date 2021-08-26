В Чите парни получали кредиты на несуществующих людей

Они предоставляли сотрудникам банка поддельные паспорта



Пятеро читинцев в возрасте от 25 до 27 лет предстали перед судом за мошенничество.



Молодые люди с июля по начало сентября 2018 года обманывали банк, предоставляя сотрудникам поддельные паспорта и получая на несуществующих людей кредиты. При этом двое из них работали в то время сотрудниками дочерней банку компании, занимавшейся подготовкой и оформлением договоров кредитования.



Всего парни смогли оформить пять кредитов, причинив ущерб банку на общую сумму 216 тысяч рублей.



- В ходе судебного рассмотрения дела один из подсудимых признал вину в полном объеме и возместил ущерб. По ходатайству потерпевшей стороны уголовное преследование в отношении него прекращено в связи с примирением сторон, - сообщили в краевой прокуратуре.



Троим соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы от 1,5 до 2 лет лишения свободы условно, поскольку они впервые привлекались к уголовной ответственности.



Пятому обвиняемому за совершение двух эпизодов преступлений суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.



- Учитывая наличие у него судимости по приговору Забайкальского краевого суда за совершение особо тяжкого преступления против личности, по совокупности преступлений окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на срок 2 года, с возложением ограничений, - отметили в прокуратуре.



Приговор вступил в законную силу.





