Ящик для пожертвований стоял в магазине
В городе Тайшет задержаны двое подростков, похитивших из магазина ящик с пожертвованиями для бездомных животных, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Продавец магазина узнала парней, накануне стащивших с прилавка урну с деньгами, размещённую волонтёрами. Она заблокировала двери и вызвала вневедомственную охрану Росгвардии.
Как установили полицейские, днём ранее в торговый центр в городе Тайшет зашли двое парней. Один из них в магазине мясной продукции отвлёк внимание продавца просьбой подать товар и выхватил расположенную в торговом зале урну с пожертвованиями.
Вместе награбленным парни скрылись. При этом в коробке находились от полутора до трёх тысяч рублей.
- Зашёл парень, попросил взвесить сосисок, я отвернулась к холодильнику, чтобы набрать сосиски. Он в этот момент сорвал баночку с пожертвованиями и убежал, - рассказала продавец магазина.
На следующий день сотрудница магазина увидела этих же подростков в торговом центре, идущих сторону ломбарда. Женщина нажала на кнопку вызова охраны, что позволило оперативно задержать подозреваемых.
Сейчас с подростками и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении родителей юношей к административной ответственности. Кроме того, действиям парней будет дана оценка с точки зрения уголовно-процессуального законодательства.
В Иркутской области подростки похитили пожертвования для животных
Происшествия, Фото:
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