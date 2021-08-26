 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

В Ангарске пьяный водитель во время погони врезался в столб

В Ангарске пьяный водитель во время погони врезался в столб
Происшествия, 
Водитель, уходя от преследования, создавал опасные ситуации

25 августа в полицию Ангарска обратились очевидцы и сообщили, что в районе кладбища «Берёзовая роща» водитель чёрного кроссовера «Субару Форестер» устраивает опасные манёвры. Предположительно, водитель пьян, рассказали очевидцы.

Для проверки информации к месту незамедлительно выдвинулись инспекторы ДПС. Полицейские обнаружили автомобиль едущим в город на автодороге Ангарск-Савватеевка.

Полицейские предприняли попытку остановить машину, подавая сигналы об остановке. Вместо этого «Форестер» ускорился и, игнорируя многократные требования полицейских, попытался скрыться.

Инспекторы организовали преследование. Во время погони водитель выезжал на полосу встречного движения, опережал машины по обочине и создавал аварийные ситуации на перекрёстках.

На автодороге в районе электролизного комбината лихач не справился с управлением и съехал в кювет, зацепив бетонный столб. После водитель был задержан.

За рулём машины с явными признаками опьянения оказался 56-летний местный житель. Проведённая процедура освидетельствования подтвердила наличие в его организме алкоголя, превышающего допустимую норму более чем в семь раз.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы за управление автомашиной в состоянии опьянения и за невыполнение требований об остановке транспортного средства. Автомобиль нарушителя помещён на арестплощадку, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
водители ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии женщина почти два года ездила с поддельными правами
В Бурятии женщина почти два года ездила с поддельными правами
Происшествия, 26.08.2021
Автоинспекторы остановили её из-за нарушения правил перевозки детей
В центре Улан-Удэ выросла конопля
В центре Улан-Удэ выросла конопля
Происшествия, 26.08.2021
Наркосодержащее растение проросло среди сорняков
Пьяный забайкалец выстрелил из ружья в молодого человека
Пьяный забайкалец выстрелил из ружья в молодого человека
Происшествия, 26.08.2021
Мужчина схватился за ружьё во время конфликта  
В Иркутской области пожарные спасли 10 человек
В Иркутской области пожарные спасли 10 человек
Происшествия, 26.08.2021
Из-за электрочайника произошёл пожар в квартире 
Генпрокуратуру просят проверить химическое загрязнение леса в Бурятии
Генпрокуратуру просят проверить химическое загрязнение леса в Бурятии
Происшествия, 25.08.2021
Пока неясно, кто мог нанести столь крупный ущерб природе
В Бурятии очевидец спас людей на пожаре в гостевом доме
В Бурятии очевидец спас людей на пожаре в гостевом доме
Происшествия, 25.08.2021
Мужчина, предотвративший трагедию, сам получил ожоги
Житель Иркутской области лишился 290 тысяч, поверив «прокурору»
Житель Иркутской области лишился 290 тысяч, поверив «прокурору»
Происшествия, 25.08.2021
При этом в общественных местах мужчине велели использовать наушники
В Бурятии автомобиль придавил насмерть мужчину
В Бурятии автомобиль придавил насмерть мужчину
Происшествия, 25.08.2021
Мужчина упал под катившийся с пригорка автомобиль
В Бурятии мать двоих детей ездила пьяной за рулём
В Бурятии мать двоих детей ездила пьяной за рулём
Происшествия, 25.08.2021
Женщина поехала на машине за продуктами, несмотря на выпитое пиво
Дело о взятке экс-сотрудника Читинской таможни ушло в суд
Дело о взятке экс-сотрудника Читинской таможни ушло в суд
Происшествия, 25.08.2021
Таможенник сам предложил дать ему взятку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^