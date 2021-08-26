В Ангарске пьяный водитель во время погони врезался в столб

Водитель, уходя от преследования, создавал опасные ситуации



25 августа в полицию Ангарска обратились очевидцы и сообщили, что в районе кладбища «Берёзовая роща» водитель чёрного кроссовера «Субару Форестер» устраивает опасные манёвры. Предположительно, водитель пьян, рассказали очевидцы.



Для проверки информации к месту незамедлительно выдвинулись инспекторы ДПС. Полицейские обнаружили автомобиль едущим в город на автодороге Ангарск-Савватеевка.



Полицейские предприняли попытку остановить машину, подавая сигналы об остановке. Вместо этого «Форестер» ускорился и, игнорируя многократные требования полицейских, попытался скрыться.



Инспекторы организовали преследование. Во время погони водитель выезжал на полосу встречного движения, опережал машины по обочине и создавал аварийные ситуации на перекрёстках.



На автодороге в районе электролизного комбината лихач не справился с управлением и съехал в кювет, зацепив бетонный столб. После водитель был задержан.



За рулём машины с явными признаками опьянения оказался 56-летний местный житель. Проведённая процедура освидетельствования подтвердила наличие в его организме алкоголя, превышающего допустимую норму более чем в семь раз.



В отношении правонарушителя составлены административные протоколы за управление автомашиной в состоянии опьянения и за невыполнение требований об остановке транспортного средства. Автомобиль нарушителя помещён на арестплощадку, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

