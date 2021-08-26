Жительница Иркутской области потеряла 900 тысяч, поверив в новую «работу»

Женщина была уверена, что участвует в торгах по работе



Безработная шелеховчанка потеряла 900 тысяч рублей, зарегистрировавшись на профильных сайтах, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Искать работу в интернете 45-летняя женщина начала с начала августа. Свои данные экономист оставила на нескольких сайтах, в том числе и в социальных сетях. Вскоре на сотовый телефон соискателя позвонил мужчина, который предложил заработную плату в размере 25 тысяч рублей и предупредил, что вскоре с ней свяжется его сотрудник.



Голос потенциального начальника внушал доверие, поэтому, когда он попросил для более оптимального общения установить на телефоне приложения, женщина выполнила эти требования без долгих раздумий. Затем на телефон экономиста последовали звонки по «скайпу» без видеосвязи. Назвав фамилию и имя инструктора, работодатель пояснил, что на первых порах именно он будет курировать закупку акций по курсу доллара, участвовать в торгах и так далее. Ответив на звонок «куратора», шелеховчанка вновь попала в поток незнакомых терминов, и, уверенная в том, что уже участвует в торгах, нажимала на надпись «вывод денег» в приложении.



«Работа» продолжалась на протяжении 10 дней. Под руководством мошенников экономист выполняла все операции и команды, вводила свои личные данные и данные банковских карт, а всё остальное, в том числе и коды, мужчина видел в её телефоне благодаря приложению. Один раз наставник даже сам назвал код, который отправил на гаджет жертвы.



В эту же декаду с кредитных карт и других счетов женщины было списано более 900 тысяч рублей. А для того, чтобы внимание экономиста переключилось на «заработок», в приложении постоянно показывали её счёт в долларах, который «пополнялся» после каждой операции.

