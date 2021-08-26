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На трассе «Байкал» опрокинулась фура, гружённая мясом

На трассе «Байкал» опрокинулась фура, гружённая мясом
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
ДТП произошло в Слюдянском районе

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Слюдянском районе Иркутской области.

Сегодня утром на 131 км федеральной дороги Р-258 «Байкал» вблизи пади Ореховая опрокинулась фура«Вольво», гружённая мясом. За рулём был 57-летний водитель.

- Ехал из Улан-Удэ, гружённый мясом. На 131 километре подъёмчик в гору, поворот. Автомобиль потерял управление, произошло опрокидывание на левый бок, - рассказал водитель.

Мужчина был доставлен в больницу. Травма оказалась лёгкой, водитель лишь немного поранил руку.

На участке трассы было введено реверсивное движение.

- С 08:05 на 131 км автодороги Р-258 «Байкал» движение транспортных средств осуществляется в реверсивном режиме. Об открытии движения по двум полосам будет сообщено дополнительно, - предупредили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
ДТП фура

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