В Иркутской области пожарные спасли 10 человек









Днём 25 августа в городе Усолье-Сибирском на улице Стопани произошёл пожар в пятиэтажном доме. Горела квартира на третьем этаже, о чём в пожарно-спасательную службу МЧС России в 13:00 сообщила сама хозяйка. По указанному адресу прибыли четыре пожарных расчёта с автолестницей.- В первые же минуты составом звена газодымозащитной службы началась эвакуация людей с верхних этажей здания, где наблюдалось сильное задымление. По маршевым лестницам через подъезд с помощью спасательных устройств были спасены девять жильцов. Ещё одного человека удалось снять с балкона четвёртого этажа. Всего было спасено четыре ребёнка и шесть взрослых. Одной из женщин пенсионного возраста потребовалась помощь медиков, так как она успела получить лёгкое отравление угарным газом, но в итоге всё обошлось благополучно, - сообщил руководитель тушения пожара, начальник пожарно-спасательной части №56 по охране города Усолья-Сибирского Александр Валянин.Хозяйка квартиры пояснила работавшим на месте дознавателям МЧС России, что возгорание произошло у неё на кухне от включённого электрочайника. Вспыхнул сам электроприбор, от которого загорелась мебель. Огонь быстро охватил всё помещение. Пожар на площади шесть квадратных метров огнеборцам удалось ликвидировать в считанные минуты. Квартира закопчена.Пожарные осмотрели все квартиры. После того, как помещения проветрились, люди вернулись домой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.