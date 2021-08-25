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Житель Иркутской области лишился 290 тысяч, поверив «прокурору»

Житель Иркутской области лишился 290 тысяч, поверив «прокурору»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
При этом в общественных местах мужчине велели использовать наушники

Несколько дней назад в полицию обратился 29-летний житель Тайшета. Он рассказал, что телефонные аферисты, представляясь работниками банка и сотрудниками прокуратуры, похитили его деньги. Для этих целей мужчина оформил два кредита, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Мужчина позвонила неизвестная и представилась работницей банка. Рассказав, что кто-то пытается перевести деньги с его счетов, она убедила собеседника продиктовать данные о себе и своих платёжных картах. Узнав, что мужчина пользуется услугами нескольких банков, она заявила, что все его счета в разных финансовых организациях якобы объединены в один «лицевой счет», средства на котором нужно срочно спасать. Кроме того, она уговорила мужчину принять участие в выдуманной операции по изобличению мошенников.

Затем жителю Тайшета поступил звонок с номера, указанного на официальном сайте прокуратуры Иркутской области. Звонивший представился одним из руководителей прокуратуры. Он попросил сравнить номер абонента с указанным на сайте и убедил жителя Тайшета в необходимости выполнять все требования «банкиров». Аферист даже пригрозил уголовной ответственностью за отказ в содействии или разглашении диалога.

В последующем лжеспециалисты банка потребовали оформить кредиты и через банкомат перевести на различные номера сотовых телефонов, назвав их «банковские ячейки», 290 тысяч рублей. Это мужчина и сделал.

При этом в общественных местах мужчине велели использовать наушники, а в отделении банка общаться посредством переписки в мессенджере, чтобы реальные сотрудники банка и случайные прохожие не остановили его от необдуманного поступка. Когда мужчина начал сомневаться в происходящем, лжебанкиры отправили ему сообщениями в мессенджере ненастоящие справки о переводе денег на «ячейки» и пообещали компенсацию за причинённые неудобства.

Только на следующее утро мужчина понял, что сам перевел заёмные деньги мошенникам и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
мошенничество

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