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В Иркутской области в ДТП погиб 27-летний водитель

В Иркутской области в ДТП погиб 27-летний водитель
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Водитель не был пристёгнут

24 августа около 19 часов в Иркутском районе произошло смертельное ДТП. 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2103», двигаясь по автодороге «Иркутск–Усть-Ордынский–Жигалова», вблизи деревни Жердовка съехал с дороги. После автомобиль опрокинулся.

Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Также медицинская помощь потребовалась 25-летнему пассажиру.

- Установлено,что автолюбитель не имел водительского удостоверения, а в момент аварии не был пристегнут ремнём безопасности, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.




ДТП смерть

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