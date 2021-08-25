В Иркутской области в ДТП погиб 27-летний водитель

Водитель не был пристёгнут
24 августа около 19 часов в Иркутском районе произошло смертельное ДТП. 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2103», двигаясь по автодороге «Иркутск–Усть-Ордынский–Жигалова», вблизи деревни Жердовка съехал с дороги. После автомобиль опрокинулся.
Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Также медицинская помощь потребовалась 25-летнему пассажиру.
- Установлено,что автолюбитель не имел водительского удостоверения, а в момент аварии не был пристегнут ремнём безопасности, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Водитель не был пристёгнут
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