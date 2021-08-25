Мужчина испугался ответственности
У 34-летней иркутянки во время следования из дома и до прибытия в аэропорт пропал мобильный телефон. До аэропорта она добиралась на такси.
Позже был установлен подозреваемый - 50-летний таксист. Мужчина рассказал, что подвозил женщину и, увидев забытый ею в салоне телефон, присвоил его. После чего, побоявшись ответственности за содеянное, выбросил смартфон.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК «Кража», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутске таксист присвоил телефон, а затем выбросил его
Происшествия, Фото:
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