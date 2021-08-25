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В Иркутске таксист присвоил телефон, а затем выбросил его

В Иркутске таксист присвоил телефон, а затем выбросил его
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина испугался ответственности

У 34-летней иркутянки во время следования из дома и до прибытия в аэропорт пропал мобильный телефон. До аэропорта она добиралась на такси.

Позже был установлен подозреваемый - 50-летний таксист. Мужчина рассказал, что подвозил женщину и, увидев забытый ею в салоне телефон, присвоил его. После чего, побоявшись ответственности за содеянное, выбросил смартфон.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК «Кража», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
кража такси

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