В Иркутске таксист присвоил телефон, а затем выбросил его

Мужчина испугался ответственности



У 34-летней иркутянки во время следования из дома и до прибытия в аэропорт пропал мобильный телефон. До аэропорта она добиралась на такси.



Позже был установлен подозреваемый - 50-летний таксист. Мужчина рассказал, что подвозил женщину и, увидев забытый ею в салоне телефон, присвоил его. После чего, побоявшись ответственности за содеянное, выбросил смартфон.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК «Кража», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

