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В Бурятии вор не смог обжаловать приговор

В Бурятии вор не смог обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина отбывает наказание в колонии строгого режима

Житель Бурятии приговором суда был признан виновным в двух кражах. Ему назначили два года десять месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина считает, что ему назначили слишком суровое наказание, и он попытался обжаловать решение суда.

- Судебная коллегия, исследовав материалы уголовного дела, признала доводы о назначении несправедливого наказания без учёта его состояния здоровья необоснованными. Суд пришёл к верному выводу, что мужчина является вменяемым, оснований для его освобождения от уголовной ответственности, равно как и для смягчения назначенного наказания, не имелось, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что назначенное судом первой инстанции наказание соразмерно содеянному. Приговор оставлен без изменений.
кража

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