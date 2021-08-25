Улан-удэнка купила симку и обокрал её бывшего владельца

Женщина получила условный срок



Улан-удэнка осуждена за кражу с банковского счёта, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.



Женщина обнаружила, что к абонентскому номеру купленной ею сим-карты подключена услуга «мобильный банк» прежнего владельца.



С купленной сим-карты она отправила смс-сообщение с командой о переводе трёх тысяч рублей на карту знакомого. Тот не знал о махинациях и по просьбе женщины перевёл ей обратно 2900 рублей.



В судебном заседании горожанка вину признала в полном объёме. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления.



Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком шесть месяцев.



Приговор вступил в законную силу.

