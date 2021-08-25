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Улан-удэнка купила симку и обокрал её бывшего владельца

Улан-удэнка купила симку и обокрал её бывшего владельца
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина получила условный срок

Улан-удэнка осуждена за кражу с банковского счёта, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

Женщина обнаружила, что к абонентскому номеру купленной ею сим-карты подключена услуга «мобильный банк» прежнего владельца.

С купленной сим-карты она отправила смс-сообщение с командой о переводе трёх тысяч рублей на карту знакомого. Тот не знал о махинациях и по просьбе женщины перевёл ей обратно 2900 рублей.

В судебном заседании горожанка вину признала в полном объёме. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления.

Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком шесть месяцев.

Приговор вступил в законную силу.
кража

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