Женщина получила условный срок
Улан-удэнка осуждена за кражу с банковского счёта, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Женщина обнаружила, что к абонентскому номеру купленной ею сим-карты подключена услуга «мобильный банк» прежнего владельца.
С купленной сим-карты она отправила смс-сообщение с командой о переводе трёх тысяч рублей на карту знакомого. Тот не знал о махинациях и по просьбе женщины перевёл ей обратно 2900 рублей.
В судебном заседании горожанка вину признала в полном объёме. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления.
Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком шесть месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнка купила симку и обокрал её бывшего владельца
Происшествия, Фото:
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