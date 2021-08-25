Клещи нападают во всех районах республики
По данным на 23 августа, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2653 человека, из них 786 детей. Это на 21% ниже аналогичного периода 2020 года, сообщили в пресс-службе управления республиканского Роспотребнадзора.
Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках. Укусы зарегистрированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.
Зарегистрировано 24 случая инфекций, передающихся клещами: шесть - клещевого вирусного энцефалита, девять - клещевого боррелиоза, девять - клещевого риккетсиоза.
Проводятся противоклещевые обработки. В этом сезоне от клещей обработают более 2500 гектаров территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На 23 августа обработано более 2481 га.
В этом году запланировано привить против клещевого вирусного энцефалита более 77,2 тысяч человек. На 23 августа привито более 70,8 тысяч человек. Профилактические прививки в настоящее время продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.
Клещи покусали в Бурятии более 700 детей
Происшествия, Фото:
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