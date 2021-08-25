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Тушу убитого волка в Бурятии передали ветеринарам

Тушу убитого волка в Бурятии передали ветеринарам
Происшествия,  Фото:опубликовано в группе "Заиграево-инфо"
Ветеринарные специалисты проведут лабораторные исследования

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне утром в посёлке Тодохта Заиграевского района Бурятии волк сделал подкоп в ограду и загрыз телёнка. Вскоре хищника выследили и застрелили охотники.

В Бурприроднадзоре сообщили, что волку около двух-трёх лет. Его туша была передана в Заиграевский филиал Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных для проведения лабораторных исследований.

Популяция волка в Бурятии сегодня оценивается в 1300 особей. Добыто различными способами охоты в 2021 году 463 особи.

В Бурятии действуют выплаты охотникам, добывшим волка в рамках регулирования их численности. Размер выплаты за одну особь хищника составляет восемь тысяч рублей без учёта пола и возраста добытого хищника. Общая сумма вознаграждения в 2021 году на волка составляет 4 миллиона рублей.
волки

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