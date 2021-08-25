Инспекторы заказника оказали помощь полиции
На территории Алтачейского заказника в Бурятии были задержаны две группы при заготовке дикорастущей конопли.
- Инспекторы заказника оказали помощь правоохранительным органам в выявлении преступлений и задержании граждан, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, - сообщили в Байкальском заповеднике.
В аккаунте заповедника в социальной сети также опубликованы фотографии госинспектора Сергея Красикова с места. На них запечатлена конопля, которую положили на просушку.
В бурятском заказнике задержали заготовщиков конопли
Происшествия, Фото:
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