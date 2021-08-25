В бурятском заказнике задержали заготовщиков конопли

Происшествия, Фото: Сергей Красиков, Байкальский заповедник

Инспекторы заказника оказали помощь полиции



На территории Алтачейского заказника в Бурятии были задержаны две группы при заготовке дикорастущей конопли.



- Инспекторы заказника оказали помощь правоохранительным органам в выявлении преступлений и задержании граждан, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, - сообщили в Байкальском заповеднике.



В аккаунте заповедника в социальной сети также опубликованы фотографии госинспектора Сергея Красикова с места. На них запечатлена конопля, которую положили на просушку.

