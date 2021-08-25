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В Иркутске река Иркут поднялась выше критической отметки

В Иркутске река Иркут поднялась выше критической отметки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В МЧС ожидают дальнейший подъём уровня рек

Уровень воды в реке Иркут в Иркутске во вторник превысил критическую отметку на два сантиметра и на сегодня составляет 322 см, сообщает администрация города.

- Иркут на территории города превысил критическую отметку и составляет 322 см при критической 320. При этом, в самой нижней точке – на улице Пляжной в поселке имени Горького – подтоплений жилых домов нет. Сдержать воду позволяет насыпной вал, который сделали вдоль береговой линии, - говорится в сообщении администрации города.

Повышение уровня воды фиксируется и на других реках в регионе.

- На реке Ангаре в Иркутске уровень воды повышался до отметки 235 см. На реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Витим наблюдалось повышение уровня воды на 40-120 см, на реках Уда, Бирюса – на 10-30 см. На реках Лена, Киренга продолжилось понижение уровня воды в пределах 1-4 см. На реке Кирей наблюдалось повышение уровня до 359 см при критической отметке 350 см. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и работники администрации обходят ближайшие садоводства и мониторят обстановку, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

25 августа на реке Ангара в Иркутске возможно продолжение подъёма уровня воды в пределах 10 см в связи с прохождением волны паводка на реке Иркут. Это может привести к подтоплению отдельных дачных домов и приусадебных участков, предупреждают в ГУ МЧС по Иркутской области.

25-26 августа на реках Ия, Витим продолжится повышение уровня воды на 10 – 60 см, на реке Бирюсе ожидается колебание уровня воды в пределах 10 – 20 см. На левобережных притоках Ангары ожидается понижение уровня воды на 10 – 60 см, на реках Лена, Киренга – понижение на 2 – 10 см. Прогнозируемые отметки уровня воды ниже критических.

Службы экстренного реагирования работают в режиме повышенной готовности. Продолжается отсыпка береговой линии и дорог в Иркутске, откачка грунтовых вод и оборудование каналов в селе Баклаши Шелеховского района.


река

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