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В Иркутской области у пенсионера пропал рюкзак из камеры хранения в магазине

В Иркутской области у пенсионера пропал рюкзак из камеры хранения в магазине
Происшествия,  Фото:pexels.com
Полицейские быстро нашли пропажу

23 августа в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усольский» пришёл пенсионер, который принёс благодарственное письмо. Он попросил отметить профессионализм и неравнодушие старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска майора полиции Евгения Посвистелика и старшего дознавателя отдела дознания майора полиции Георгия Сагадарова, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По словам мужчины, придя в супермаркет, он оставил в ячейке для хранения вещей рюкзак, в котором лежали паспорт и документы на квартиру. Выйдя из магазина, житель города Усолье-Сибирское оставленных вещей не обнаружил и предположил, что вещи украли. В тот же день сотрудники полиции разыскали утерянное имущество и вернули законному владельцу.

- «Выражаем огромную благодарность за найденный рюкзак. Доброго им здоровья и успехов в их нелёгкой службе», – написал автор письма.



кража Иркутская область

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