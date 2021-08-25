В Иркутской области у пенсионера пропал рюкзак из камеры хранения в магазине





23 августа в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усольский» пришёл пенсионер, который принёс благодарственное письмо. Он попросил отметить профессионализм и неравнодушие старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска майора полиции Евгения Посвистелика и старшего дознавателя отдела дознания майора полиции Георгия Сагадарова, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.По словам мужчины, придя в супермаркет, он оставил в ячейке для хранения вещей рюкзак, в котором лежали паспорт и документы на квартиру. Выйдя из магазина, житель города Усолье-Сибирское оставленных вещей не обнаружил и предположил, что вещи украли. В тот же день сотрудники полиции разыскали утерянное имущество и вернули законному владельцу.- «Выражаем огромную благодарность за найденный рюкзак. Доброго им здоровья и успехов в их нелёгкой службе», – написал автор письма.