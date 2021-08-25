Читинца отправили в колонию на 17 лет за убийство в коллекторе

Мужчина устроил пожар в тепловом коллекторе



58-летний читинец признан виновным в покушении на убийство двух человек и убийстве с особой жестокостью.



Как установлено следствием и судом, в ноябре 2020 года подсудимый в тепловом коллекторе, расположенном в Черновском районе Читы, в состоянии алкогольного опьянения поссорился с двумя знакомыми. Желая убить их, поджёг куртку и утеплители для труб, изготовленные из полимерного материала, а сам сбежал.



В результате один потерпевший скончался от полученных ожогов, второй мужчина смог выбраться и выжил, получив незначительные ожоги.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

