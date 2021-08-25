Девушки били мужчину камнем по голове
В Иркутской области 16-летняя и 19-летняя жительницы посёлка Бохан признаны виновными в разбое.
Следствием и судом установлено, что 16 апреля девушки решили совершить преступление в отношении водителя такси, распределив между собой роли. Вызвав такси они проследовали в район маслозавода в посёлка Бохан, где после остановки напали на мужчину. Они несколько раз ударили его камнем по голове.
Девушки не смогли ничего украсть, несовершеннолетняя скрылась с места преступления, а её подругу поймал пострадавший водитель и доставил в отдел полиции.
Девушкам суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области осудили девушек за нападение на таксиста
Происшествия, Фото:
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