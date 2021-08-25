В Иркутской области осудили девушек за нападение на таксиста

Девушки били мужчину камнем по голове



В Иркутской области 16-летняя и 19-летняя жительницы посёлка Бохан признаны виновными в разбое.



Следствием и судом установлено, что 16 апреля девушки решили совершить преступление в отношении водителя такси, распределив между собой роли. Вызвав такси они проследовали в район маслозавода в посёлка Бохан, где после остановки напали на мужчину. Они несколько раз ударили его камнем по голове.



Девушки не смогли ничего украсть, несовершеннолетняя скрылась с места преступления, а её подругу поймал пострадавший водитель и доставил в отдел полиции.



Девушкам суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

