В Бурятии женщина получила травму, убираясь в школе

Она находилась на тот момент в очередном отпуске



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ отказал в признании незаконными предписания Госинспекции труда, результатов проверки и заключения о несчастном случае.



Началось всё с того, что Государственной инспекцией труда в Бурятии в отношении Новосретенской школы было вынесено предписание об устранении нарушения трудового законодательства. В учреждении женщина, будучи в очередном отпуске, проводила уборку помещения и получила тяжёлую травму.



Школа не согласилась с предписанием инспекции. Указала, что женщина принимала участие в уборке самовольно. В связи с чем, возложение на школу обязанности по оформлению акта о несчастном случае на производстве является незаконным.



Верховный суд Бурятии решение суда первой инстанции по административному иску Новосретенской средней школы к Государственной инспекции труда в республике оставил без изменения.



- Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о правильности квалификации произошедшего несчастного случая как связанного с производством, так как Т. состояла в трудовых отношениях с образовательным учреждением, несмотря на её нахождение в отпуске, несчастный случай произошёл на территории работодателя, - объяснили в Верховном суде.

