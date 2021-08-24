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В Иркутской области в ДТП из машины вылетел младенец

В Иркутской области в ДТП из машины вылетел младенец
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Водитель отечественного автомобиля был пьян

Вчера днём в городе Нижнеудинск Иркутской области произошло ДТП с участием нетрезвого водителя.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ- 2105» совершил наезд на препятствие. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 32-летней пассажирке и её малолетней дочери, которую она держала на руках.

- Налетел, короче, на бордюры, остановился возле остановки, чуть дальше. Со мной были девушка с ребёнком – семь месяцев. Ребёнок вылетел из машины, - сказал на допросе задержанный водитель.

Мужчина утверждает, что ехал со скоростью не более 40 км/ч, а наехал на бордюр из-за того, что был пьян.

С места происшествия автолюбитель скрылся, однако вскоре был задержан полицейскими. Установлено, что мужчина не имеет водительского удостоверения, а автомобиль, на которым он управлял, не зарегистрирован в ГИБДД. Страховой полис и документы на авто отсутствовали.

Кроме этого, проведённое освидетельствование показало, что задержанный пьян. Его результат в семь раз превысил допустимую норму паров спирта в выдыхаемом воздухе.

- В отношение 33-летнего нарушителя составлено шесть административных протоколов, суммарная сумма штрафов за которые составила 7 600 рублей. Помимо этого, за вождение в нетрезвом виде и оставление места ДТП судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 18 суток, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.
ДТП

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