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Забайкальца посадили на 17 лет за жестокое убийство приятеля

Забайкальца посадили на 17 лет за жестокое убийство приятеля
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина заявил, что суде, что хотел просто напугать своих знакомых

Забайкальский краевой суд огласил приговор в отношении 58-летнего жителя Читы, признав его виновным в убийстве с особой жестокостью, а также в покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ночь с 10 на 11 ноября 2020 года в тепловом коллекторе в микрорайоне Агрогородок Опытный в Чите пьяный мужчина поссорился с двумя своими знакомыми, живущими здесь. Чтобы убить приятелей, он поджёг куртку и полимерные утеплители для труб отопления и забросил их в коллектор. Выход на свободу оказался перекрыт.

Один из несчастных скончался на месте, сгорев заживо. Второй, получив незначительные ожоги второй степени, всё же смог выбраться из охваченного пламенем коллектора через люк.

Подсудимый вину признал частично, пояснив в суде, что хотел просто напугать своих знакомых. Вместе с тем, сторона гособвинения представила доказательства его умысла именно на убийство.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 17 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
убийство с особой жестокостью

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