В Иркутской области возбудили дело о попавшемся в клетку медведе

Медведь находился в металлической клетке. По его измождённому виду стало ясно, что он заточён в ловушке без еды и воды долгое время.







- Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокурором, - сообщает сегодня пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.











В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту обнаруженного в браконьерской клетке медведя. Как сообщал «Байкал-Daily», попавшегося в ловушку медведя нашли в июле в лесу в Усть-Илимском районе.Ловушка представляет собой самозапирающееся железное устройство. Использование такого оборудования законом запрещено, является видом браконьерства и не отвечает принципам гуманности.Совместными усилиями работников прокуратуры, охотничьего хозяйства и волонтёра клетка была демонтирована. Медведь освобождён и выпущен в естественную среду обитания.