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В Иркутской области на пожаре погиб хозяин дачного дома

В Иркутской области на пожаре погиб хозяин дачного дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Тело мужчины обнаружили при разборе пепелища

Вечером 23 августа в садоводстве «Южное» Иркутского района произошёл пожар. О происшествии пожарным сообщили очевидцы. На момент прибытия первого подразделения деревянный одноэтажный дом был полностью охвачен огнём, произошло обрушение строения по всей площади.

Соседи сообщили о том, что в доме находится хозяин.

Спустя полчаса открытое горение было ликвидировано. Дом уничтожен огнём на площади 48 квадратных метров. В ходе проливки и разбора обрушившихся конструкций был обнаружен погибший человек. Им оказался 60-летний хозяин дачного дома.

Причина пожара в настоящее время устанавливается дознавателями МЧС России.


Иркутская область пожар смерть

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