В Иркутской области на пожаре погиб хозяин дачного дома

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Тело мужчины обнаружили при разборе пепелища



Вечером 23 августа в садоводстве «Южное» Иркутского района произошёл пожар. О происшествии пожарным сообщили очевидцы. На момент прибытия первого подразделения деревянный одноэтажный дом был полностью охвачен огнём, произошло обрушение строения по всей площади.



Соседи сообщили о том, что в доме находится хозяин.



Спустя полчаса открытое горение было ликвидировано. Дом уничтожен огнём на площади 48 квадратных метров. В ходе проливки и разбора обрушившихся конструкций был обнаружен погибший человек. Им оказался 60-летний хозяин дачного дома.



Причина пожара в настоящее время устанавливается дознавателями МЧС России.





