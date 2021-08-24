Тело мужчины обнаружили при разборе пепелища
Вечером 23 августа в садоводстве «Южное» Иркутского района произошёл пожар. О происшествии пожарным сообщили очевидцы. На момент прибытия первого подразделения деревянный одноэтажный дом был полностью охвачен огнём, произошло обрушение строения по всей площади.
Соседи сообщили о том, что в доме находится хозяин.
Спустя полчаса открытое горение было ликвидировано. Дом уничтожен огнём на площади 48 квадратных метров. В ходе проливки и разбора обрушившихся конструкций был обнаружен погибший человек. Им оказался 60-летний хозяин дачного дома.
Причина пожара в настоящее время устанавливается дознавателями МЧС России.
В Иркутской области на пожаре погиб хозяин дачного дома
Происшествия, Фото:
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