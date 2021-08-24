Житель Иркутской области убил возлюбленную и ранил свою мать

Ревнивый мужчина был пьян в момент преступления



В Иркутской области 29-летнему жителю Нукутского района предъявлено обвинение по статье «Убийство».



Вечером 21 августа в доме в деревни Татхал-Онгой мужчина избил и нанёс множество ножевых ранений 25-летней возлюбленной. Девушка скончалась от полученных травм.



Полицейские и следователи задержали мужчину. По версии следствия, он убил девушку на почве ревности, будучи пьяным. Затем мужчина избил свою мать, пытавшуюся его успокоить. 47-летняя женщина госпитализирована в больницу с ножевым ранением голени, её жизни и здоровью ничего не угрожает.



- В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

