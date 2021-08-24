В преступную схему были вовлечены не менее пяти человек
23 августа в Иркутске заключили под стражу 53-летнего мужчину за пособничество в заказном убийстве, совершённом в 2016 году.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Подстрекательство и пособничество в совершении убийства, группой лиц по предварительному сговору, по найму», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
По версии следствия, осенью 2015 года житель Братска предложил своему знакомому совершить заказное убийство предпринимателя за крупное денежное вознаграждение. На предложение он согласился и обратился за помощью к другу, который, в свою очередь, подыскал исполнителя. Всего в реализацию преступления было вовлечено не менее пяти человек. В ходе тщательно спланированных преступных действий в мае 2016 года предприниматель был убит в подъезде своего дома.
Тогда в кратчайшие сроки сотрудники правоохранительных органов установили и задержали исполнителей и пособников преступления. Впоследствии судом они были приговорены к лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ещё одного пособника следователи СК совместно с сотрудниками полиции задержали на днях в Иркутске.
Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутске арестовали пособника заказного убийства
Происшествия, Фото:
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