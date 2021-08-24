В Бурятии сгорели гараж с мотороллером и 60 центнеров сена

Ранним утром 24 августа на номер «112» поступило сообщение о возгорании надворных построек в посёлке Тапхар Иволгинского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных горели гараж, зимовье, стайка и сено. Была угроза перехода на жилой дом.
- В результате пожара выгорел гараж вместе с находящимся внутри мотороллером, уничтожены 60 центнеров сена. Также выгорели зимовье и стайка, произошло обрушение кровли строений. Повреждена стена веранды. Уничтожения жилого дома не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электрооборудования в гараже.
Также вчера в посёлке Сахарный завод Бичурского района загорелась баня. Пожарные ликвидировали пламя за четыре минуты.
В результате пожара сгорела крыша бани и повреждены наружные стены.
- Вероятно, пожар произошёл по причинам, связанным с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Ещё один пожар произошёл в Джидинском районе. В ночь с 23 на 24 августа загорелся жилой дом. Там сгорели диван и кресло, частично повреждены оконные проёмы. Уничтожения основных конструкций жилого дома пожарные не допустили. Предположительно, причиной произошедшего послужило неосторожное обращение с огнём при курении.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 23 на 24 августа в селе Шаралдай Мухоршибирского района в результате поджога сгорел сеновал.