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В Бурятии сгорели гараж с мотороллером и 60 центнеров сена

В Бурятии сгорели гараж с мотороллером и 60 центнеров сена
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
На крупном пожаре удалось спасти жилой дом

Ранним утром 24 августа на номер «112» поступило сообщение о возгорании надворных построек в посёлке Тапхар Иволгинского района Бурятии.

На момент прибытия пожарных горели гараж, зимовье, стайка и сено. Была угроза перехода на жилой дом.


- В результате пожара выгорел гараж вместе с находящимся внутри мотороллером, уничтожены 60 центнеров сена. Также выгорели зимовье и стайка, произошло обрушение кровли строений. Повреждена стена веранды. Уничтожения жилого дома не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электрооборудования в гараже.


Также вчера в посёлке Сахарный завод Бичурского района загорелась баня. Пожарные ликвидировали пламя за четыре минуты.

В результате пожара сгорела крыша бани и повреждены наружные стены.

- Вероятно, пожар произошёл по причинам, связанным с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Ещё один пожар произошёл в Джидинском районе. В ночь с 23 на 24 августа загорелся жилой дом. Там сгорели диван и кресло, частично повреждены оконные проёмы. Уничтожения основных конструкций жилого дома пожарные не допустили. Предположительно, причиной произошедшего послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 23 на 24 августа в селе Шаралдай Мухоршибирского района в результате поджога сгорел сеновал.


пожар

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