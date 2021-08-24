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В Бурятии поджигатели спалили сеновал

В Бурятии поджигатели спалили сеновал
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл ночью

В ночь с 23 на 24 августа в селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии загорелся сеновал.

- Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части, первым на тушение пожара прибыл местный добровольный пожарный. К этому моменту горели два тракторных прицепа и автомобиль, гружённые сеном, а также сеновал с постройками. Вместе с прибывшими пожарными возгорание было ликвидировано, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Уничтожения автомобиля и тракторных прицепов не было допущено. Однако сгорели сеновал и постройки, а также кормовые заготовки.

Предположительно, причиной пожара послужил поджог.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.


пожар Поджог

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