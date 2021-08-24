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В самолёте рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации

В самолёте рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации
Происшествия,  Фото:pexels.com
Посадка прошла благополучно

Сигнализация о разгерметизации сработала в понедельник, 23 августа, на самолёте авиакомпании «Ютэйр», выполнявшем рейс из Москвы в Иркутск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

- При выполнении рейса ЮТ-465 по маршруту Москва - Иркутск на воздушном судне Боинг 735 авиакомпании «Ютэйр» сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Экипажем принято решение о снижении на эшелон 330. В 20.26 воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Иркутска, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту воздушного судна находилось 126 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований воздушного законодательства, передаёт РИА Новости.
самолет

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