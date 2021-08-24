Посадка прошла благополучно
Сигнализация о разгерметизации сработала в понедельник, 23 августа, на самолёте авиакомпании «Ютэйр», выполнявшем рейс из Москвы в Иркутск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
- При выполнении рейса ЮТ-465 по маршруту Москва - Иркутск на воздушном судне Боинг 735 авиакомпании «Ютэйр» сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Экипажем принято решение о снижении на эшелон 330. В 20.26 воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Иркутска, - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на борту воздушного судна находилось 126 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований воздушного законодательства, передаёт РИА Новости.
В самолёте рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Приговор стрелявший посчитал слишком суровым
Подросток украл картонного полковника ради снимков для соцсетей
Четырёхмесячную девочку вертолётом эвакуировали в Улан-Удэ
Волк сделал подкоп во двор дома
Виновник трагедии заключен под стражу
Женщину госпитализировали в больницу
Наркопритон устроил 34-летний мужчина
В республике назвали количество дружинников
Водитель грузовика выезжал в Китай
Власть, 24.08.2021
Глава Бурятии признался, что времени на освоение языка у него мало
Мужчин было плохо видно на дороге в темноте
Приятели погибшего туриста два дня находились рядом с его телом
Произошедшим занялась прокуратура
Происшествия, 23.08.2021
Мошенников из Бурятии этапировали в Москву
Происшествия, 23.08.2021
Осуждённые сбежали, выпрыгнув из окон на матрас