Приговор стрелявший посчитал слишком суровым
Мировой судья вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего водителя автомобиля, который устроил стрельбу в жилом квартале Ангарска.
Инцидент произошёл в ноябре 2020 года. На пересечении улиц Чайковского и Карла Маркса в 91 квартале водитель «КамАЗа» не уступил дорогу автомобилю «Рено Логан». Водитель «Рено» догнал обидчика и выстрелил в водителя грузовика из своего карабина «Сайга-12-К». Травматический патрон попал в ногу.
На суде стрелявший признал свою вину и заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Потерпевший, а также государственный обвинитель не возражали против этого.
Мужчина признан виновным по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов.
Осуждённый и его защитник посчитали приговор слишком суровым и обратились в апелляционную инстанцию с жалобой об его отмене. Однако апелляционным постановлением приговор оставлен без изменения, сообщили в Ангарском городском суде.
Ангарчанина осудили за дорожные разборки со стрельбой
Происшествия, Фото:
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