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В Забайкалье пьяный водитель задним ходом насмерть задавил двух женщин

В Забайкалье пьяный водитель задним ходом насмерть задавил двух женщин
Происшествия, 
Виновник трагедии заключен под стражу

21 августа в селе Васильевский хутор в Забайкальском крае 51-летний водитель внедорожника «Санг Йонг» при движении задним ходом наехал на двух женщин. Они от полученных травм скончались на месте. Установлено, что в момент наезда водитель имел признаки алкогольного опьянения, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело. В отношении водителя внедорожника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, в состоянии опьянения законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.
смерть ДТП

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