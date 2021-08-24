В Забайкалье пьяный водитель задним ходом насмерть задавил двух женщин

Виновник трагедии заключен под стражу



21 августа в селе Васильевский хутор в Забайкальском крае 51-летний водитель внедорожника «Санг Йонг» при движении задним ходом наехал на двух женщин. Они от полученных травм скончались на месте. Установлено, что в момент наезда водитель имел признаки алкогольного опьянения, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело. В отношении водителя внедорожника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



За нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, в состоянии опьянения законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

