В Иркутской области накрыли 17-й наркопритон с начала года

- 34-летний местный житель с июля по август этого года предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления запрещённых веществ. Задержанный неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.







Всего с начала года полиция Иркутской области пресекли деятельность 17 притонов. Их организаторы уже привлечены к уголовной ответственности, либо вскоре предстанут перед судами.







В городе Усолье-Сибирского полицейские пресекли деятельность наркопритона.Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».