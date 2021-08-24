В Иркутской области накрыли 17-й наркопритон с начала года

Наркопритон устроил 34-летний мужчина
В городе Усолье-Сибирского полицейские пресекли деятельность наркопритона.
- 34-летний местный житель с июля по август этого года предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления запрещённых веществ. Задержанный неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».
Всего с начала года полиция Иркутской области пресекли деятельность 17 притонов. Их организаторы уже привлечены к уголовной ответственности, либо вскоре предстанут перед судами.
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