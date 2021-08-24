В Улан-Удэ дружинники поймали карманную воровку

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

В республике назвали количество дружинников



Участие в охране общественного порядка в Бурятии принимают около 1500 дружинников. Цифру назвали в пресс-службе республиканского МВД.



- На сегодня с министерством внутренних дел по Бурятии на постоянной основе взаимодействуют 224 добровольных народных дружины в составе 1478 человек. В обязанности дружинников входит не только патрулирование улиц. Они принимают активное участие в профилактических рейдах, в охране общественного порядка на массовых мероприятиях, а при необходимости, оказывают содействие полицейским в розыске пропавших людей и раскрытии преступлений, - сообщили в МВД по Бурятии.



Так, вечером 28 января в полицию поступило сообщение от улан-удэнки о том, что дома пьяный супруг нанёс побои и угрожает топором ей и её знакомому. На место происшествия незамедлительно выехала группа в составе участковых уполномоченных полиции и дружинника. Прибыв на место происшествия, группа столкнулась с сопротивлением гражданина. Полицейский схватил пьяного дебошира, а дружинник в это время выхватил топор из рук нападавшего.



В июне в ходе рейда по профилактике карманных краж в общественном транспорте Улан-Удэ члены организации «Народная дружина» заметили в автобусе подозрительную женщину. Она осматривала пассажиров, приглядываясь к карманам и сумкам граждан.



Заметив, что женщина совершила кражу у пассажира, дружинники незамедлительно сообщили о данном факте сотрудникам полиции. При выходе из маршрутного автобуса она была задержана. При ней оказался украденный сотовый телефон.



Всего за семь месяцев 2021 года для обеспечения правопорядка при проведении общественно-массовых мероприятий привлекалось 153 дружинника. При непосредственном участии дружинников в органы внутренних дел доставлено 990 правонарушителей, выявлено 311 административных правонарушений, раскрыто семь преступлений.

