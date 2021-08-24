Дальнобойщик пытался контрабандой вывезти из Забайкалья 2,5 млн рублей

Происшествия, Фото: Читинская таможня

Водитель грузовика выезжал в Китай



Незадекларированные 2,5 млн рублей наличными обнаружили читинские таможенники у россиянина - водителя грузовика, выезжавшего в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск. Об этом сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



При осмотре багажа в сумке для документов таможенники обнаружили 665 штук пятитысячных купюр и несколько купюр достоинством две тысячи рублей - в общей сумме 3 329 000 рублей.



При прохождении таможенного контроля водитель грузовика не подавал пассажирскую таможенную декларацию. На устном опросе заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.



Без письменного декларирования разрешён единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США.



Сумма незадекларированных денежных средств, за вычетом разрешённых к вывозу без декларирования, составила более 2,5 млн рублей.



В отношении дальнобойщика возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере».



Справка:



Санкция ч. 1 статьи 200.1 УК РФ предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет.





