Произошедшим занялась прокуратура
Родители 16 воспитанников детского сада № 68 города Читы обратились накануне за медицинской помощью в инфекционную больницу с жалобами на плохое самочувствие детей. По информации регионального минздрава, после проведения осмотра все они были направлены на амбулаторное лечение домой.
- Взяты все необходимые анализы, родителям даны рекомендации по лечению, - сообщили в краевом минздраве.
Инцидентом заинтересовалась региональная прокуратура.
- В ходе проверки представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят соблюдение в учреждении установленных требований при организации питания детей и иных требований безопасности их пребывания, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности.
В Чите 16 воспитанников детсада пожаловались на пищевое расстройство
Происшествия, Фото:
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