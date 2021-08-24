В Чите 16 воспитанников детсада пожаловались на пищевое расстройство

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Произошедшим занялась прокуратура



Родители 16 воспитанников детского сада № 68 города Читы обратились накануне за медицинской помощью в инфекционную больницу с жалобами на плохое самочувствие детей. По информации регионального минздрава, после проведения осмотра все они были направлены на амбулаторное лечение домой.



- Взяты все необходимые анализы, родителям даны рекомендации по лечению, - сообщили в краевом минздраве.



Инцидентом заинтересовалась региональная прокуратура.



- В ходе проверки представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят соблюдение в учреждении установленных требований при организации питания детей и иных требований безопасности их пребывания, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности.

