Иркутянин обманул банк на миллион рублей

Мошенник получил четыре года колонии особого режима



Иркутянин, обманувший банк на кругленькую сумму, признан виновным в мошенничестве.



С декабря 2014 года по сентябрь 2015 года мужчина, используя поддельный паспорт, снял в отделениях и банкоматах банка свыше миллиона рублей. Впоследствии его сообщники заявили о незаконном обналичивании денег неизвестным лицом и добились их возврата банком.



Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.



Суд приговорил мужчину, заключившего досудебное соглашение, к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.



Приговор вступил в законную силу.



Рассмотрение уголовного дела в отношении подельников продолжается в Кировском районном суде Иркутска, сообщили в областной прокуратуре.

