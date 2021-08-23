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Иркутянин обманул банк на миллион рублей

Иркутянин обманул банк на миллион рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенник получил четыре года колонии особого режима

Иркутянин, обманувший банк на кругленькую сумму, признан виновным в мошенничестве.

С декабря 2014 года по сентябрь 2015 года мужчина, используя поддельный паспорт, снял в отделениях и банкоматах банка свыше миллиона рублей. Впоследствии его сообщники заявили о незаконном обналичивании денег неизвестным лицом и добились их возврата банком.

Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.

Суд приговорил мужчину, заключившего досудебное соглашение, к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Рассмотрение уголовного дела в отношении подельников продолжается в Кировском районном суде Иркутска, сообщили в областной прокуратуре.
мошенничество

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