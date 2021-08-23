В Иркутской области отправили за решётку восьмерых закладчиков

Происшествия, Фото: из архива

Организатор ОПГ не установлен



В Иркутской области семерым мужчинам и одной женщине, которые распространяли наркотики через закладки, вынесен обвинительный приговор, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Неизвестный (правоохранительные органы так и не установили руководителей) вовлёк восьмерых человек в преступное сообщество. Они стали сбытчиками синтетических наркотиков.



С июня по ноябрь 2019 года они приобретали крупные партии наркотиков, расфасовывали их и помещали в тайники. Координаты закладок передавали покупателям через Интернет.



Закладчиков раскрыли и задержали.



Подсудимых приговорили к лишению свободы сроком от 7 до 16 лет. Мужчины будут сидеть в колонии строгого режима, женщина - в колонии общего режима.



В качестве дополнительного наказания подсудимым назначены штрафы от 200 тысяч до 1,5 млн рублей.



Приговор в законную силу пока не вступил, осуждённые его обжалуют.



В отношении других участников преступного сообщества, в том числе организатора, уголовные дела выделены в отдельное производство.

