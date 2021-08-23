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В Иркутской области отправили за решётку восьмерых закладчиков

В Иркутской области отправили за решётку восьмерых закладчиков
Происшествия,  Фото:из архива
Организатор ОПГ не установлен

В Иркутской области семерым мужчинам и одной женщине, которые распространяли наркотики через закладки, вынесен обвинительный приговор, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Неизвестный (правоохранительные органы так и не установили руководителей) вовлёк восьмерых человек в преступное сообщество. Они стали сбытчиками синтетических наркотиков.

С июня по ноябрь 2019 года они приобретали крупные партии наркотиков, расфасовывали их и помещали в тайники. Координаты закладок передавали покупателям через Интернет.

Закладчиков раскрыли и задержали.

Подсудимых приговорили к лишению свободы сроком от 7 до 16 лет. Мужчины будут сидеть в колонии строгого режима, женщина - в колонии общего режима.

В качестве дополнительного наказания подсудимым назначены штрафы от 200 тысяч до 1,5 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил, осуждённые его обжалуют.

В отношении других участников преступного сообщества, в том числе организатора, уголовные дела выделены в отдельное производство.
наркотики

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