Организатор ОПГ не установлен
В Иркутской области семерым мужчинам и одной женщине, которые распространяли наркотики через закладки, вынесен обвинительный приговор, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Неизвестный (правоохранительные органы так и не установили руководителей) вовлёк восьмерых человек в преступное сообщество. Они стали сбытчиками синтетических наркотиков.
С июня по ноябрь 2019 года они приобретали крупные партии наркотиков, расфасовывали их и помещали в тайники. Координаты закладок передавали покупателям через Интернет.
Закладчиков раскрыли и задержали.
Подсудимых приговорили к лишению свободы сроком от 7 до 16 лет. Мужчины будут сидеть в колонии строгого режима, женщина - в колонии общего режима.
В качестве дополнительного наказания подсудимым назначены штрафы от 200 тысяч до 1,5 млн рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил, осуждённые его обжалуют.
В отношении других участников преступного сообщества, в том числе организатора, уголовные дела выделены в отдельное производство.
В Иркутской области отправили за решётку восьмерых закладчиков
Происшествия, Фото:
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