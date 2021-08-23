Спасателям потребовался всего час
22 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в село Толтой Тункинского района. 69-летняя женщина из этого села отправилась в лес и заблудилась.
Спасатели прошли два километра леса. Через час поисков пропавшая женщина была найдена.
Её передали медикам, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку
Происшествия, Фото:
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