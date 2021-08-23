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В Бурятии нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

В Бурятии нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасателям потребовался всего час

22 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в село Толтой Тункинского района. 69-летняя женщина из этого села отправилась в лес и заблудилась.

Спасатели прошли два километра леса. Через час поисков пропавшая женщина была найдена.

Её передали медикам, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


пропавшие без вести спасательная операция

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